ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود في داغستان

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن انفجارا هز محطة للخدمة في جمهورية داغستان القوقازية الروسية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأضافت الوزارة، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، أن من بين القتلى طفلين.

وكان بيان سابق للوزارة قد ذكر أن الانفجار أسفر عن خمسة قتلى وثلاثة جرحى.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام: "مبنى المحطة مدمر، والمنطقة الفنية والكافتيريا تحترقان على مساحة 500 متر مربع".

وذكر تحديث الوزارة أن الحريق تمت السيطرة عليه ولكن لم يتم إخماده بعد.

وأضافت أن نحو 120 من رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث الواقع جنوبي مدينة "محج قلعة" عاصمة داغستان.

وفي أغسطس 2023، أدى انفجار أعقبه حريق في محطة خدمة في إحدى ضواحي المدينة إلى مقتل 37 شخصًا وإصابة 119 آخرين.