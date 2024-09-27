الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود في داغستان

انفجار محطة وقود في داغستان
27 سبتمبر 2024 22:15

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن انفجارا هز محطة للخدمة في جمهورية داغستان القوقازية الروسية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.
وأضافت الوزارة، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، أن من بين القتلى طفلين.
وكان بيان سابق للوزارة قد ذكر أن الانفجار أسفر عن خمسة قتلى وثلاثة جرحى.
وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام: "مبنى المحطة مدمر، والمنطقة الفنية والكافتيريا تحترقان على مساحة 500 متر مربع".
وذكر تحديث الوزارة أن الحريق تمت السيطرة عليه ولكن لم يتم إخماده بعد.
وأضافت أن نحو 120 من رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث الواقع جنوبي مدينة "محج قلعة" عاصمة داغستان.
وفي أغسطس 2023، أدى انفجار أعقبه حريق في محطة خدمة في إحدى ضواحي المدينة إلى مقتل 37 شخصًا وإصابة 119 آخرين.

أخبار ذات صلة
انفجار مبنى بمدينة كولونيا الألمانية
مقتل شرطي بانفجار قنبلة في باكستان
المصدر: وكالات
داغستان
محج قلعة
انفجار
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
علوم الدار
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
اليوم 20:23
وانغ يي يصافح بلينكن في بداية لقائهما
الأخبار العالمية
وزيرا الخارجية الأميركي والصيني يجريان مباحثات
اليوم 23:31
فيضانات تجتاح منطقة سكنية في فلوريدا جراء الإعصار "هيلين"
الأخبار العالمية
17 قتيلا وفيضانات هائلة جراء إعصار "هيلين" في أميركا
اليوم 23:13
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في ولايات متأرجحة
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©