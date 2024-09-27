هاريس تتقدم على ترامب في ولايات متأرجحة

أظهر استطلاع للرأي أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كاملا هاريس تتقدم بفارق طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ست من الولايات الأميركية المتأرجحة وتتعادل معه في الولاية السابعة.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء بين الناخبين المحتملين ونُشر اليوم الجمعة، أن تقدم نائبة الرئيس في الولايات المفردة يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي في الاستطلاع مما يؤكد أن انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل قد يحسمها أضيق هامش.

أظهر استطلاع "بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت"، تقدم هاريس بفارق سبع نقاط مئوية في نيفادا، وخمس نقاط في بنسلفانيا، وثلاث نقاط في أريزونا وميشيجان وويسكونسن، ونقطتين في كارولاينا الشمالية. والمتنافسان متعادلان في ولاية جورجيا.

وفي جميع الولايات السبع، تتقدم هاريس بثلاث نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين، وهو تقدم أعلى بنقطتين عن الشهر الماضي.

وفي بادرة على الزخم الذي اكتسبته في الآونة الأخيرة، يعتقد نحو 47 بالمئة من الناخبين المحتملين أنها ستفوز في الانتخابات، بغض النظر عما إذا كانوا يدعمونها أم لا، مقارنة بنحو 40 بالمئة قالوا إن ترامب سيفوز.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الولايات المتأرجحة ونشر يوم الاثنين، أن ترامب يتقدم بفارق طفيف في أريزونا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.

وذكر استطلاع "بلومبرج" أن ترامب ما زال يتقدم على هاريس فيما يتعلق بمن سيكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، لكن تقدمه يتقلص. وبلغ تقدمه أربع نقاط مئوية فقط في أحدث استطلاع، بانخفاض عن ست نقاط في أغسطس الماضي.

وفي مسألة الهجرة، يتمتع ترامب بميزة ثقة تبلغ 14 نقطة بين الناخبين المحتملين.

وشمل الاستطلاع، الذي نشر اليوم، 6165 ناخبا مسجلا في سبع ولايات متأرجحة وأُجري عبر الإنترنت من 19 إلى 25 سبتمبر. وبلغ إجمالي الناخبين المحتملين 5692. وبالنسبة لكل من الناخبين المسجلين والمحتملين، يتراوح هامش الخطأ الإحصائي نقطة مئوية واحدة بالسالب أو الموجب في الولايات السبع.

وبالنسبة للولايات المفردة، بلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية في أريزونا وجورجيا وميشيجان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن، وأربع نقاط في نيفادا.