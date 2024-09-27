وزيرا الخارجية الأميركي والصيني يجريان مباحثات

عقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي محادثات، اليوم الجمعة، في مقر بعثة الصين في نيويورك على هامش الجمعة العامة للأمم المتحدة.

يأتي اللقاء قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، التي تعهد فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين إذا فاز بالانتخابات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي تتواجه في الاقتراع الرئيسي مع ترامب، إنهما يسعيان إلى الحوار لتجنب الصراع بين القوتين.

ويرجح أن يجتمع بايدن مرة أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد الانتخابات الأميركية عندما يحضر الاثنان قمتين في البرازيل والبيرو، على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يؤكد الاجتماع.