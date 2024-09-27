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الأمم المتحدة: لا بديل لـ«الأونروا» ويجب دعمها فوراً

أسرة نازحة في مركز إيواء مؤقت للأونروا بغزة (من المصدر)
28 سبتمبر 2024 01:10

غزة (الاتحاد)

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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد أنه لا بديل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، داعياً إلى العمل فوراً على جميع الجبهات لتعزيز الدعم لعمل الوكالة الحيوي. 
جاء ذلك في اجتماع وزاري رفيع المستوى استضافته الأردن والسويد على هامش فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 لتأكيد دور «الأونروا» في حياة اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا في غزة.
وأضاف «إذا كانت هناك أي بؤرة أمل في هذا المشهد فهي وكالة الأونروا، التي تواصل عملها وصمودها رغم الظروف الكارثية، منبهاً إلى أنها «ليست حلاً مستداماً طويل الأمد لمحنة اللاجئين الفلسطينيين». 
وبين أن «الأونروا» لم تسلم على المستوى التشغيلي، حيث يتم خنق الاستجابة الإنسانية في غزة، مضيفاً أنها لم تسلم أيضاً على المستوى السياسي وهذا يشمل حملات التضليل المنهجية التي تشوه سمعة عمل الوكالة مدى الحياة. 
من جهته، حذر المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، من أن الوكالة تتعرض لهجوم شرس، مشيراً إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار وصفوا تدمير الوكالة الأممية بأنه «هدف حرب». 
وأوضح لازاريني أن «تلك الجهود تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ وتغيير المعايير الخاصة بالحل السياسي المستقبلي من جانب واحد»، مشدداً على أن المنظمة تعمل على ضمان حياد موظفيها وعملياتها.

الأمم المتحدة
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الحرب في غزة
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فيليب لازاريني
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