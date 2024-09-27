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اليابان تحض رعاياها على مغادرة لبنان

آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي
28 سبتمبر 2024 01:10

طوكيو (وكالات)

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حضت اليابان رعاياها على مغادرة لبنان وقررت إرسال طائرات عسكرية لاحتمال إجلائهم، حسب ما أعلنت الحكومة أمس.
وقال الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي: «ندرس حالياً سلامة الرعايا اليابانيين المقيمين في لبنان، ونحضهم كذلك على مغادرة هذا البلد طالما لا تزال الرحلات التجارية المنتظمة في الخدمة».
وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طائرات تابعة لسلاح الجو تلقت أمراً بالتوجه إلى الأردن واليونان لكي تكون جاهزة في حال اقتضى الأمر لنقل رعايا يابانيين من المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام بينها وكالة «كيودو» للأنباء أن طائرة نقل من طراز «سي- 2» ستستخدم لإجلاء نحو 50 يابانياً موجودين حالياً في لبنان، وذلك نقلاً عن مصادر حكومية لم تكشف عنها.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن طوكيو «تشعر بقلق بالغ إزاء تصعيد التوترات بين إسرائيل وحزب الله».
وأضافت أن «اليابان تحض بقوة كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد».

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