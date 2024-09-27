البابا فرنسيس يدعو العالم إلى إرساء السلام وتجنب «عار الحرب»

بروكسل (الاتحاد)

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس، زعماء العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في إرساء السلام وتجنب عار الحرب وعبثيتها.

وقال البابا فرنسيس في خطاب رسمي ألقاه أمام مسؤولين في الحكومة البلجيكية إن «أوروبا في حاجة إلى الانفتاح للمضي قدماً في طريق السلام والأخوة بين الشعوب التي تتكون منها».

كما دعا الشعوب الأوروبية إلى «تعلم كيفية جعل الهوية مساحة مضيافة تعزز العلاقات المتبادلة وتمثل جسراً يعزز التجارة ويربط بين الحضارات ويسمح بالحوار»، مضيفاً أن «الهوية بهذا الشكل المنفتح تصبح جسراً لا غنى عنه لبناء السلام ونبذ الحرب».

وأشاد بابا الفاتيكان ببلجيكا معتبراً أنها تمثل «جسراً للسلام حيث تتعايش الثقافات واللغات والشعوب المختلفة في احترام متبادل».