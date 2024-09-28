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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هيلين" في أميركا

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هيلين" في أميركا
28 سبتمبر 2024 08:49

لقي 33 شخصاً على الأقل مصرعهم، وتعرضت ملايين الأسر لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة مرور الإعصار هيلين الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، متسببًا في فيضانات هائلة، بينما تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية يوم أمس الجمعة.

وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة وسقوط الأشجار في عدة مناطق، من تالاهاسي في فلوريدا إلى شارلوت في كارولاينا الشمالية، حيث ارتفع مستوى مياه البحر إلى نحو 4.5 أمتار في بعض المناطق الساحلية.

ووفقًا لبيانات السلطات المحلية فقد بلغ عدد القتلى 14 شخصًا في كارولاينا الجنوبية، و11 في جورجيا، وسبعة في فلوريدا، وشخص واحد في كارولاينا الشمالية.

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عشرات القتلى جراء الإعصار هيلين في الولايات المتحدة

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الطوارئ في ولايات فلوريدا، وجورجيا، وكارولاينا الجنوبية والشمالية، وألاباما.

المصدر: وام
فلوريدا
الولايات المتحدة الأميركية
إعصار
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