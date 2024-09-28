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400 قطعة أثرية من بحر الصين الجنوبي تظهر لأول مرة في هاينان

400 قطعة أثرية من بحر الصين الجنوبي تظهر لأول مرة في هاينان
28 سبتمبر 2024 15:07

انطلقت في مدينة تشيونغهاي في مقاطعة جزيرة هاينان جنوب الصين، فعاليات معرض يضم أكثر من 400 قطعة أثرية، تم انتشالها من حطام سفينتين قديمتين اكتشفتا في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم، أن القطع الأثرية كانت مغمورة في البحر لأكثر من 500 عام على عمق أكثر من 1500 متر.

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ويقع المعرض في متحف الصين (هاينان) في بحر الصين الجنوبي، ويغطي مساحة تقارب 1000 متر مربع؛ حيث يتم عرض ما مجموعه 408 قطعة أثرية من حطام السفينتين القديمتين، إلى جانب 34 قطعة أثرية مستعارة من متحف القصر ومتاحف أخرى، ليصل العدد الإجمالي للقطع المعروضة إلى 442.

وتم اكتشاف حطام السفينتين القديمتين في عام 2022 بالقرب من المنحدر القاري الشمالي الغربي في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: وام
متاحف
الصين
قطع أثرية
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