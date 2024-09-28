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قتلى ومفقودون في غرق قارب قبالة جزر الكناري

أرشيفية
28 سبتمبر 2024 15:27

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص حتفهم وفقد أثر 48 آخرين بعد غرق قارب يقل مهاجرين الجمعة بالقرب من جزيرة إل هييرو في أرخبيل الكناري الإسباني، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ البحرية الإسبانية.

وقال المصدر في بيان إن 84 شخصاً كانوا على متن الزورق، وتم إنقاذ 27 شخصاً إثر تلقي نداء استغاثة بعد منتصف الليل، وتم العثور على 9 جثث، فيما لا يزال 48 شخصاً مفقودين.

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وفي السنوات الأخيرة، غرق آلاف المهاجرين أثناء محاولتهم عبور المحيط الأطلسي في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا من إفريقيا، وذلك عبر جزر الكناري الإسبانية بشكل رئيسي، على متن قوارب مزدحمة ومتهالكة في كثير من الأحيان.

المصدر: وكالات
مهاجرين
غرق قارب
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