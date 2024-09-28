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ارتفاع حصيلة الإعصار هيلين في الولايات المتحدة إلى 44 قتيلاً

فيضانات تجتاح منطقة سكنية في فلوريدا جراء الإعصار "هيلين"
28 سبتمبر 2024 15:56

لقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم، واعلنت السلطات أن أربعة ملايين أميركي بدون كهرباء، ويواجه كثيرون منهم فيضانات عارمة، بينما يواصل الإعصار هيلين السبت مساره في الولايات الشرقية.

وأطلقت فرق الطوارئ عمليات إنقاذ ضخمة عبر ولايات متعددة منذ ضرب الإعصار هيلين فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة ليواصل مساره شمالاً، مما أدى إلى إغراق الطرق والمنازل والشركات تحت الماء - وتدمير العديد منها.
وعادت الكهرباء في بعض المناطق ليل الجمعة، لكن ما زال نحو أربعة ملايين عميل بدون كهرباء في 10 ولايات في الساعات الأولى من صباح السبت، بحسب موقع "باور أوتج" الأميركي. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من انقطاعات محتملة "طويلة الأمد". 

وبينما ضعفت حدة إعصار هيلين وتراجعه إلى عاصفة، وقال المركز المركز الوطني للأعاصير إنها ستؤدي إلى "فيضانات كارثية ومهددة للحياة وفيضانات حضرية".


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المصدر: وكالات
إعصار
الولايات المتحدة
فلوريدا
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