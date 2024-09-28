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قتلى وعشرات المفقودين بانقلاب قارب مهاجرين قبالة إسبانيا

مهاجر يصل إلى الجزر الإسبانية عبر المحيط الأطلسي
28 سبتمبر 2024 20:03

قالت خدمات الإنقاذ في إسبانيا إن تسعة مهاجرين على الأقل قتلوا وفقد 48 آخرون بعد أن انقلب قاربهم في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بالقرب من جزيرة "إل هييرو" الإسبانية في واقعة قد تكون الأكبر من نوعها منذ 30 عاما لعبور المهاجرين إلى جزر الكناري.
وأضافت أن خدمات الطوارئ تمكنت من إنقاذ 27 من 84 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الإسباني.
وقالت السلطات الإسبانية إن المهاجرين من دول أفريقية.
وتلقت خدمات الإنقاذ مكالمة بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي من القارب، الذي كان يوجد على بعد حوالي أربعة أميال شرق "إل هييرو". وقالوا إنه غرق أثناء الإنقاذ.

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المصدر: رويترز
مهاجرون
غرق قارب
المفقودون
إسبانيا
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