الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، إلى عدم تأخير التوصل إلى "وقف شامل لإطلاق النار" في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حل الدولتين يظل هو السبيل لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وتابع "يجب ألا يكون هناك أي تأخير في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والطريق الأساسي للخروج يكمن في حل الدولتين".

وأوضح "لقد كانت الصين دائما داعما قويا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وداعما قويا لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".

قال وانغ "قضية فلسطين هي أكبر جرح في الضمير الإنساني. وبينما نتحدث، لا يزال الصراع في غزة مستمرا وكل يوم يمر يسقط فيه المزيد".

وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما حذّر وزير الخارجية الصيني من أي توسع للأزمة الأوكرانيية.

وقال "الأولوية القصوى هي الالتزام بعدم توسيع ساحة المعركة وعدم تصعيد القتال وعدم الاستفزاز من قبل أي طرف"، داعيا إلى "الدفع نحو خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن".

وأكد وانغ أن "الصين ملتزمة بلعب دور بناء، والمشاركة في الوساطة المكوكية وتعزيز المحادثات من أجل السلام، وليس صب الزيت على النار أو استغلال الوضع لتحقيق مكاسب أنانية".