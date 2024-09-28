السيسي يطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في المنطقة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى ضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي أكد "دعم مصر الكامل للبنان... ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن مصر تقف إلى جانب لبنان "في هذه الظروف الدقيقة".

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة.

وحذّر الرئيس المصري من تصاعد الأوضاع في المنطقة إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه التصعيد.

كما وجه السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان بشكل عاجل.