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أستراليا: حل الدولتين الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف

بيني وونغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وكالات)
29 سبتمبر 2024 01:41

نيويورك (الاتحاد)

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طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمس، المجتمع الدولي بدعم إقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن «العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر».
جاء ذلك في خطاب وونغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك. وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
وأضافت: «مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك، ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع». وقالت وونغ، إن «حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها».
وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مشددة على «وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة».

أستراليا
إسرائيل
فلسطين
قطاع غزة
الأمم المتحدة
نيويورك
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