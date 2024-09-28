الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل صادقت على 80 مخططاً  استيطانياً بالضفة والقدس منذ 2022

قوات الجيش الإسرائيلي خلال توغلها بأحد شوارع جنين وسط الضفة (أ ف ب)
29 سبتمبر 2024 01:41

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967
أستراليا: حل الدولتين الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل صادقت، منذ نهاية عام 2022، على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.
جاء ذلك في تقرير نشره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، والذي صدر أمس السبت.
وأشار التقرير إلى أن سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت حتى الآن على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.
وأبرز التقرير أن المستوطنات شهدت توسعا غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر 2022.
غير قانوني
تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير قانوني»، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.

إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
الضفة الغربية
القدس
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
علوم الدار
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
28 سبتمبر 2024
عبدالله بن زايد خلال لقاء رئيس جمهورية المالديف
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: حريصون على توسيع دائرة شراكاتنا العالمية
اليوم 01:42
جانب من لقاءات شما بنت سلطان بن خليفة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بالتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات العالمي
اليوم 01:42
جانب من المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: مزاعم إساءة استخدام المستشفى الميداني في تشاد كاذبة ومسيّسة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©