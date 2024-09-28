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لافروف يوجه تحذيرا إلى الدول الغربية

لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
29 سبتمبر 2024 00:47

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، الدول الأوروبية من الدخول في مواجهة مع بلاده إذا واصلت "مغامرتها الانتحارية" إلى جانب أوكرانيا.
وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذّر لافروف أيضا من انضمام محتمل لأوكرانيا "إلى حلف شمال الأطلسي".
وقال وزير الخارجية الروسي إن الغرب "يأمل في هزيمة روسيا باستخدام نظام كييف"، مضيفا "لكنه يهيئ بالفعل أوروبا للانخراط في مغامرة انتحارية".
واجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي جو بايدن وعرض عليه "خطة النصر" في الأزمة الحالية. كما التقى زيلينسكي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وتعهد ترامب "بحل" الأزمة في أوكرانيا إذا أعيد انتخابه إلى البيت الأبيض في الخامس من نوفمبر المقبل.

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المصدر: وكالات
سيرغي لافروف
الدول الغربية
الأزمة الأوكرانية
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