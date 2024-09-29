الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات في نيبال تتسبب بمقتل العشرات

أفراد من قوات الأمن في منطقة غمرتها الفيضانات بالقرب من ضفة نهر باجماتي في كاتماندو
29 سبتمبر 2024 08:49

غمرت مياه الفيضانات الأحد الأحياء في العاصمة النيبالية كاتماندو بعد هطول أمطار موسمية غزيرة، ما أدى بحسب الشرطة إلى مقتل نحو مئة شخص على الأقل.
وغمرت المياه مساحات واسعة من النيبال منذ الجمعة، مما دفع سلطات الكوارث إلى التحذير من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في العديد من الأنهار.
وقال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كاركي: "ارتفعت حصيلة القتلى إلى 101، وهناك 64 شخصا في عداد المفقودين.".
وأضاف "من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة".
فاضت الأنهار حول العاصمة كاتماندو، مما أدى إلى غمر المنازل القريبة.
تم نشر أكثر من 3000 فرد من أفراد الأمن للمساعدة في جهود الإنقاذ بطائرات الهليكوبتر والقوارب الآلية.
وقامت فرق الإنقاذ باستخدام الطوافات لسحب الناجين إلى بر الأمان. 

 



 

أخبار ذات صلة
59 قتيلاً و44 مفقوداً جراء الفيضانات في نيبال
مقتل وإصابة 23 شخصاً بسبب الفيضانات في أفغانستان
المصدر: وكالات
نيبال
فيضانات
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
الأرصاد
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:56
أفراد من قوات الأمن في منطقة غمرتها الفيضانات بالقرب من ضفة نهر باجماتي في كاتماندو
الأخبار العالمية
فيضانات في نيبال تتسبب بمقتل العشرات
اليوم 08:49
«طعنة رباعية» في قلب برشلونة!
الرياضة
«طعنة رباعية» في قلب برشلونة!
اليوم 08:22
أضرار خلفها الإعصار "هيلين" في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هيلين" في الولايات المتحدة
اليوم 08:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©