فيضانات في نيبال تتسبب بمقتل العشرات

غمرت مياه الفيضانات الأحد الأحياء في العاصمة النيبالية كاتماندو بعد هطول أمطار موسمية غزيرة، ما أدى بحسب الشرطة إلى مقتل نحو مئة شخص على الأقل.

وغمرت المياه مساحات واسعة من النيبال منذ الجمعة، مما دفع سلطات الكوارث إلى التحذير من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في العديد من الأنهار.

وقال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كاركي: "ارتفعت حصيلة القتلى إلى 101، وهناك 64 شخصا في عداد المفقودين.".

وأضاف "من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة".

فاضت الأنهار حول العاصمة كاتماندو، مما أدى إلى غمر المنازل القريبة.

تم نشر أكثر من 3000 فرد من أفراد الأمن للمساعدة في جهود الإنقاذ بطائرات الهليكوبتر والقوارب الآلية.

وقامت فرق الإنقاذ باستخدام الطوافات لسحب الناجين إلى بر الأمان.









