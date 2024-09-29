الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الأميركي يقتل عشرات العناصر الإرهابية في سوريا

قصف في سوريا (أرشيفية)
29 سبتمبر 2024 16:33

قالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة نفذت ضربتين هذا الشهر مما أسفر عن مقتل 37 "عنصرا إرهابيا" بينهم عدد من كبار قيادات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في سوريا.
وأضافت، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الضربتين نفذتا في 16 و24 سبتمبر الجاري وقالت إنه لا توجد مؤشرات على إصابة أي مدنيين في أي من الضربتين.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية، في البيان، أن الضربة التي نفذت في 24 سبتمبر قتلت تسعة "عناصر إرهابيين" بينهم زعيم كبير في تنظيم متشدد في شمال غرب سوريا، بينما أدت ضربة في 16 سبتمبر على معسكر تدريب لتنظيم داعش الإرهابي إلى مقتل 28 عنصرا على الأقل، بينهم أربعة من كبار القادة على الأقل.

أخبار ذات صلة
موسكو تعلن خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
الجيش النيجيري: مقتل عشرات من قادة جماعات إرهابية
المصدر: وكالات
تنظيم القاعدة
داعش
قصف
القيادة المركزية الأميركية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
منقذون يحاولون انتشال جثث ضحايا انهيارات أرضية في نيبال
الأخبار العالمية
نيبال تغلق المدارس مع زيادة عدد قتلى الأمطار الغزيرة
اليوم 18:01
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
«الريال» يمنع مبابي من حضور «ديربي مدريد»!
الرياضة
«الريال» يمنع مبابي من حضور «ديربي مدريد»!
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©