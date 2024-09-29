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روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا

صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
29 سبتمبر 2024 17:20

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية ويتم حاليا إضفاء الطابع الرسمي عليها، وهذا يعني تحديث الوثائق ذات الصلة التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، يوم الأربعاء، من أن روسيا سيكون بمقدورها، بموجب التعديلات المقترحة، استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية ومن أنها ستعتبر أي هجوم عليها، مدعوما من إحدى القوى النووية، هجوما مشتركا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع مراسل التلفزيون الرسمي "تم إعداد التعديلات، وسيتم الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها".
وأشار بيسكوف إلى أن التعديلات على العقيدة النووية تأتي على خلفية الوضع الدولي وتصاعد التوتر قرب حدود روسيا وتزايد اقتراب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منها وكذلك ما وصفه بأنه تورط قوى نووية غربية في الأزمة الأوكرانية دعما لكييف.

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المصدر: رويترز
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