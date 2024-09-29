الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيبال تغلق المدارس مع زيادة عدد قتلى الأمطار الغزيرة

منقذون يحاولون انتشال جثث ضحايا انهيارات أرضية في نيبال
29 سبتمبر 2024 18:01

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن نيبال أغلقت المدارس لمدة ثلاثة أيام بعد أن أدت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى يومين إلى مقتل 151 شخصا وفقدان 56.
وأوقفت الفيضانات حركة المرور والأنشطة الطبيعية في وادي كاتمندو حيث سجلت السلطات مقتل 37 في المنطقة التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة وتضم العاصمة.
وذكرت السلطات أن الطلبة وأولياء أمورهم يواجهون صعوبات جمة في ظل الأضرار التي لحقت ببنايات الكليات والمدارس بسبب الأمطار.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم "طالبنا السلطات المعنية بإغلاق المدارس في المناطق المتضررة لثلاثة أيام".
وتوقع أحد خبراء الطقس في البلاد بأن تتراجع الأمطار، اليوم الأحد، في الكثير من المناطق وقال إن من غير المرجح هطول أمطار غزيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية منقذين من الشرطة وهم يخوضون في المياه التي وصلت إلى مستوى الركبة ويدفعون زوارق مطاطية لانتشال 16 جثة لركاب حافلتين جرفهما انهيار أرضي ضخم في موقع طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة كاتمندو.

أخبار ذات صلة
فيضانات في نيبال تتسبب بمقتل العشرات
59 قتيلاً و44 مفقوداً جراء الفيضانات في نيبال
المصدر: رويترز
نيبال
فيضانات
انهيارات
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
منقذون يحاولون انتشال جثث ضحايا انهيارات أرضية في نيبال
الأخبار العالمية
نيبال تغلق المدارس مع زيادة عدد قتلى الأمطار الغزيرة
اليوم 18:01
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
«الريال» يمنع مبابي من حضور «ديربي مدريد»!
الرياضة
«الريال» يمنع مبابي من حضور «ديربي مدريد»!
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©