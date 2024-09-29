نيبال تغلق المدارس مع زيادة عدد قتلى الأمطار الغزيرة

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن نيبال أغلقت المدارس لمدة ثلاثة أيام بعد أن أدت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى يومين إلى مقتل 151 شخصا وفقدان 56.

وأوقفت الفيضانات حركة المرور والأنشطة الطبيعية في وادي كاتمندو حيث سجلت السلطات مقتل 37 في المنطقة التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة وتضم العاصمة.

وذكرت السلطات أن الطلبة وأولياء أمورهم يواجهون صعوبات جمة في ظل الأضرار التي لحقت ببنايات الكليات والمدارس بسبب الأمطار.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم "طالبنا السلطات المعنية بإغلاق المدارس في المناطق المتضررة لثلاثة أيام".

وتوقع أحد خبراء الطقس في البلاد بأن تتراجع الأمطار، اليوم الأحد، في الكثير من المناطق وقال إن من غير المرجح هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منقذين من الشرطة وهم يخوضون في المياه التي وصلت إلى مستوى الركبة ويدفعون زوارق مطاطية لانتشال 16 جثة لركاب حافلتين جرفهما انهيار أرضي ضخم في موقع طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة كاتمندو.