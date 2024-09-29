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روسيا تحبط محاولات أوكرانية للتوغل في كورسك

قصف يستهدف دبابات في منطقة كورسك الروسية
29 سبتمبر 2024 19:08

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها أحبطت ست محاولات أوكرانية للتوغل في منطقة كورسك بغرب روسيا، وسيطرت أيضا على بلدة ماكييفكا في منطقة لوجانسك.
وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن القوات الروسية مدعومة بطائرات وقذائف مدفعية أحبطت محاولات للتوغل في منطقة كورسك قرب بلدة "نوفي بوت" على بعد 79 كيلومترا تقريبا غربي "سودجا"، وهي نقطة عبور استراتيجية لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وبدأت أوكرانيا، في السادس من أغسطس الماضي، توغلا في منطقة كورسك عبر الحدود مدعومة بطائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق هذا الشهر، إن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة في كورسك على مساحة 1300 كيلومتر مربع.
لكن مصادر روسية قالت إن موسكو استعادت بعض البلدات في هجوم مضاد.
وذكرت وزارة الدفاع أن 50 جنديا أوكرانيا سقطوا بين قتيل وجريح في أحدث محاولة توغل في كورسك، دون تحديد عدد القتلى على وجه الدقة.
وأضافت الوزارة أن دبابة وأربع مركبات مدرعة قتالية وسيارة دُمرت.

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المصدر: وكالات
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