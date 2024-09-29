الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقديرات أولية: تقدم اليمين المتطرف في انتخابات النمسا

شاشة تظهر تقديرات أولية لنتائج انتخابات النمسا
29 سبتمبر 2024 20:28

يتجه اليمين المتطرف إلى تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في النمسا، اليوم الأحد، وفق التقديرات الأولية.
وحصل حزب الحرية، بزعامة هربرت كيكل، على 29,1% من الأصوات، بقفزة قدرها 13 نقطة مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019، وفق التوقعات المنشورة في ختام التصويت.
وجاء أداء الحزب أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي.
وحلّ الحزب الشعبي النمسوي المحافظ، بقيادة المستشار كارل نيهامر، ثانيا بحصده 26,2% من الأصوات.
وقال هربرت كيكل زعيم حزب الحرية، بعد الإدلاء بصوته في "بوركرسدورف" بضواحي العاصمة فيينا "ينتابني شعور جيد. إن الأجواء إيجابية وأعتقد أننا سنغير المعادلة في صناديق الاقتراع".
وقال إن الوضع الراهن أو "خمس سنوات جيدة، هذا هو السؤال"، مكررا شعار حملته الانتخابية.
حلول اليمين المتطرف في المرتبة الأولى هو بمثابة تغيير كبير في هذا البلد، إذ إن هذا التيار سبق أن شارك في السلطة لكنه لم يتصدر يوما نتائج انتخابات وطنية.
وقالت الباحثة تيريز فريساشر (29 عاما) "إنه يثير المخاوف، إن حزب الحرية النمسوي ينفعل على الدوام وليس لديه أي شيء بنّاء ليساهم به"، مشيرة إلى الفوضى و"قصص الفساد" في كل مرة يتولى فيها السلطة.

أخبار ذات صلة
إيقاف لاعب أسقط مشجعاً أرضاً!
أوروبا: مليار يورو لدعم الدول المتضررة من فيضانات 2023
المصدر: وكالات
النمسا
حزب الحرية النمساوي
اليمين المتطرف
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
هاميلتون يعترف بالمعاناة في «الصحة العقلية»!
الرياضة
هاميلتون يعترف بالمعاناة في «الصحة العقلية»!
اليوم 20:41
أستون فيلا يرفض «مزاحمة» ليفربول!
الرياضة
أستون فيلا يرفض «مزاحمة» ليفربول!
اليوم 20:33
شاشة تظهر تقديرات أولية لنتائج انتخابات النمسا
الأخبار العالمية
تقديرات أولية: تقدم اليمين المتطرف في انتخابات النمسا
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©