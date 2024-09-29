البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في المنطقة

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، معربا عن "ألمه" إزاء اتساع نطاق النزاع في المنطقة .

وقال بابا الفاتيكان، في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل "أواصل متابعة اتساع النزاع واحتدامه بألم وقلق".

وأشار إلى أن "هذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان".

وأضاف "مازال الكثير من الناس يموتون يوما بعد يوم في الشرق الأوسط".

ودعا "جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة".

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن عدد النازحين في لبنان قد يكون وصل إلى "مليون شخص"، معتبرا أن عملية النزوح هذه ربما تكون هي "الأكبر" في البلاد.