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بايدن يدعو إلى تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط

بايدن يدلي بتصريح صحفي
29 سبتمبر 2024 23:33

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، على"وجوب تجنب" اندلاع نزاع إقليمي شامل في منطقة الشرق الأوسط.
وردا على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن "ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك".
بدوره، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل إجراء محادثات بشأن الخطوات الصحيحة التالية في لبنان، داعيا إلى سلك المسار الدبلوماسي.
كما دعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، معربا عن "ألمه" إزاء اتساع نطاق النزاع في المنطقة.
وقال بابا الفاتيكان، في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل "أواصل متابعة اتساع النزاع واحتدامه بألم وقلق".
وأشار إلى أن "هذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان".
وأضاف "مازال الكثير من الناس يموتون يوما بعد يوم في الشرق الأوسط".
ودعا "جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة".

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المصدر: وكالات
جو بايدن
الشرق الأوسط
قطاع غزة
غزة
لبنان
حرب إقليمية
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