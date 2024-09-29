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تدمير مواقع لـ «الشباب» قرب مقديشو

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
30 سبتمبر 2024 01:47

مقديشو (الاتحاد)

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الجيش الصومالي يستعيد قاعدة عسكرية من «الشباب» الإرهابية

نفذت القوات الصومالية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية ضد مواقع لحركة «الشباب» الإرهابية، في إقليم شبيلي السفلي، المجاور للعاصمة مقديشو.
وخلال هذه العملية، تمكنت القوات الصومالية من تدمير مواقع تابعة للحركة والمنتشرة في الإقليم. ودعا الضباط المسؤولون عن العملية الصوماليين إلى تجنب إضاعة وقتهم في اللجوء إلى ما وصفوه بـ «المحاكم الوهمية». في غضون ذلك، أسفر انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة قرب المسرح الوطني الصومالي في العاصمة مقديشو عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. واستهدف الانفجار مطعماً شعبياً في مديرية حمروين، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالمناطق التجارية المحيطة.

الجيش الصومالي
الصومال
مقديشو
حركة الشباب الإرهابية
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