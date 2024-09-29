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إجلاء سكان قرية بسبب حريق غابات كبير في اليونان

حريق غابات في اليونان
30 سبتمبر 2024 00:10

اندلع حريق غابات، أججته رياح قوية بعد ظهر الأحد، قرب "زيلوكاسترو" في "كورنثوس"، على بعد 140 كيلومترا غرب العاصمة اليوناينة أثينا، ما دفع السلطات إلى إصدار أمر بإجلاء سكان  قرية مجاورة، وفق جهاز الإطفاء.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لجهاز الإطفاء إن "الحريق واسع النطاق ومن الصعب السيطرة عليه في الوقت الراهن". وأرسل الدفاع المدني اليوناني رسالة إلى سكان قرية "بيرغوس" القريبة من المنطقة المتضررة طالبا منهم إخلاءها.
وشاركت 15 سيارة إطفاء وسبع قاذفات مياه وثلاث مروحيات حتى الآن في مكافحة هذا الحريق، بحسب جهاز الإطفاء.
وفي المجموع، "اندلع 27 حريق غابات في كل أنحاء البلاد خلال الساعات ال24 الماضية"، تمت السيطرة على معظمها، بحسب المصدر نفسه.
ووضع الدفاع المدني العديد من مناطق البلاد في حال تأهب قصوى الأحد والاثنين بسبب الرياح التي تبلغ سرعتها 50 إلى 75 كيلومترا في الساعة.
وبعدما عانت جفافا وموجات حر مبكرة، شهدت اليونان حرائق هائلة هذا الصيف.

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