قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة

غزة (الاتحاد)

قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في «بيت لاهيا» شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: «4 قتلى فلسطينيين وعدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أم الفحم في بيت لاهيا، والتي تؤوي نازحين». ووفق أحدث إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع قبل أيام، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 133 فلسطينياً باستهدافه 183 مركزاً لإيواء النازحين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض ينصب خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل مدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليه، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.