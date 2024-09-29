الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة

مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
30 سبتمبر 2024 01:48

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لــ«حزب الله» في لبنان
هجوم إسرائيلي على مواقع «حوثية» غربي اليمن

قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في «بيت لاهيا» شمالي قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية: «4 قتلى فلسطينيين وعدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أم الفحم في بيت لاهيا، والتي تؤوي نازحين». ووفق أحدث إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع قبل أيام، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 133 فلسطينياً باستهدافه 183 مركزاً لإيواء النازحين منذ 7 أكتوبر الماضي.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض ينصب خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل مدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليه، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.

إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
قصف إسرائيلي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
أشخاص يسيرون على الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لــ«حزب الله» في لبنان
30 سبتمبر 2024
ترامب خلال تجمع انتخابي بمركز الفنون في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يصعد لهجته ضد المهاجرين وينتقد هاريس
30 سبتمبر 2024
مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة
30 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©