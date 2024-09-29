«الأغذية العالمي» يطلق عملية طارئة في لبنان

بيروت (الاتحاد)

أطلق برنامج الأغذية العالمي أمس، عملية طارئة لتوفير المساعدات الغذائية لما يصل إلى مليون شخص متضرر من التصعيد الأخير للصراع في لبنان.

وأعلن البرنامج في بيان أنه سيقوم بتوزيع حصص الطعام الجاهزة للأكل والخبز والوجبات الساخنة والطرود الغذائية على العائلات في الملاجئ في جميع أنحاء لبنان.

وأوضح أنه «مع تسارع الصراع، دعت الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية بعد نزوح الآلاف من الناس ما يضاعف من هشاشة السكان المثقلين بالأزمات المتراكمة».

وذكر أن «البرنامج الذي كان في الميدان ويقدم المساعدة إلى أكثر من 66 ألف شخص في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد منذ اليوم الأول للأزمة حتى الآن قام بالعمل مع المانحين والشركاء لأشهر عدة لتخزين الإمدادات الغذائية في المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء لبنان». من جهته، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغورث، في تصريح صحفي، إنه «في غضون أيام قليلة فقط وصلت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى الآلاف من النازحين حديثا».

وأضاف هولينغورث أن «البرنامج يستعد بعد تفاقم الأزمة إلى مساعدة ما يصل إلى مليون شخص من خلال مزيج من الدعم النقدي والغذائي، ومع ذلك نحن بحاجة ماسة إلى موارد إضافية للحفاظ على استجابتنا وتوسيع نطاقها».