إعصار "هيلين".. ارتفاع حصيلة الضحايا وأضرار واسعة في الولايات المتحدة

بدأت السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة جهود إنقاذ مكثفة، بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور وأدت إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا.

ويتجه عدد القتلى جراء الإعصار نحو المئة.

ووفقا لتقارير استندت إلى تصريحات مسؤولين محليين في الولايات، تسبب الإعصار في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في ولايات ساوث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا وتنيسى.

ووفق التقديرات لحجم الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلين فإنها تشير إلى أنها ستتراوح بين 15 مليار دولار وما يزيد على 100 مليار. ومن المقرر أن يصدر المسؤولون تقييمات لما خلفه الإعصار.

وستصبح الأضرار التي لحقت بالممتلكات والخسائر الاقتصادية أكثر وضوحا عندما يقوم المسؤولون بتقييم الدمار.

وفي ولاية نورث كارولاينا، قال كوينتين ميلر قائد شرطة الولاية في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن جميع الوفيات تقريبا حدثت في مقاطعة بونكومب، حيث لقي 30 شخصا حتفهم.

وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ أن الإعصار خلف أضرارا كبيرة بأنظمة المياه والاتصالات وبعض الطرق الحيوية.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن 2.7 مليون شخص تقريبا ظلوا بدون كهرباء أمس الأحد، بانخفاض 40 بالمئة عن يوم الجمعة.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة بعد أن ضرب الإعصار هيلين ساحل الخليج في فلوريدا مساء يوم الخميس، ما أدى إلى تدمير منازل.

ولقي 25 شخصا حتفهم في ولاية ساوث كارولاينا، وبلغ عدد القتلى 17 في جورجيا في حين توفي 11 في فلوريدا وفقا لما أعلنه حكام هذه الولايات.

وذكرت قناة (سي.إن.إن)، نقلا عن مسؤولين محليين، أن 93 شخصا لقوا حتفهم في الجنوب.



