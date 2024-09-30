الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اندلاع حريق غابات في اليونان

أرشيفية
30 سبتمبر 2024 16:24

أعلنت السلطات اليونانية أن شخصين لقيا حتفهما في حريق غابات الاثنين قرب كورينثيا باليونان أججته رياح عنيفة.
وقال أناستاسيوس غيوليس نائب رئيس منطقة كورينث إن "رجلين قُتلا" أثناء اخماد النيران، وأعلن للتلفزيون العام ERT أنه "حادث مأساوي".
وأكدت الشرطة اليونانية أنها عثرت على جثتين في منطقة غابات قرب كورينثيا على بعد حوالى 140 كيلومترا غرب أثينا.
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن عناصر الإطفاء قولهم إنه لم تكن هناك جبهة نشطة صباح الاثنين لكن بؤر متفرقة.
وأرسلت الحماية المدنية رسائل إخلاء لسكان ست بلدات قريبة من المنطقة في حين أن وعورتها والنباتات الكثيفة فيها تعقد عمل فرق الإطفاء.
ويعمل نحو 350 من عناصر الإطفاء وخمس قاذفات مياه وأربع مروحيات في الموقع، بحسب ما ذكرت الوكالة عن فرق الإطفاء.
ووضعت العديد من مناطق اليونان في حال تأهب برتقالية الأحد والاثنين بسبب رياح بقوة "7 إلى 8 بوفور" أو 50 إلى 75 كلم في الساعة.

أخبار ذات صلة
إجلاء سكان قرية بسبب حريق غابات كبير في اليونان
اليونان تعتزم حث الاتحاد الأوروبي على علاج الجرحى اللبنانيين
المصدر: وكالات
حرائق الغابات
رجال الإطفاء
اليونان
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اليوم 09:47
فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
الرياضة
فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
اليوم 18:15
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
اليوم 18:05
دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
الرياضة
دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©