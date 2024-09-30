إعصار جديد يضرب الفلبين

ضرب الإعصار "كراثون"، اليوم الاثنين، مجموعة جزر نائية شمال الفلبين، حيث قُطع التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات، بينما من المتوقع أن يصل إلى تايوان الأربعاء، حسبما أفادت السلطات ومكتب الأرصاد الجوية.

وعبَر الإعصار بالقرب من جزيرة "سابتانغ" الواقعة في أرخبيل "باتانيس" في وقت متأخر من الصباح، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 170 كيلومترا في الساعة.

وقالت ماريلو كايكو حاكمة مقاطعة باتانيس، في اتصال عبر الهاتف مع محطة "دي زي بي بي" الإذاعية ومقرّها العاصمة مانيلا، إنّ الإعصار بدأ في ضرب الجزر الليلة الماضية وأُجليت 27 أُسرة.

وأضافت أنّ "الرياح قوية لدرجة أنّها تبدو كأنها زلزال"، مشيرة إلى أنّ "العديد" من المنازل تضرّرت وأنّ أسقُف السيارات طارت في الهواء.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية، عالق في جزيرة "لوسون" الرئيسية مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنّ "عمليات إجلاء وقائية" جرت قبل وقت قصير من وصول الإعصار إلى الإقليم الذي يسكنه حوالى 21 ألف نسمة.

وأضاف أنّه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا، وذلك قبل وقت قصير من هبوب رياح قوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إنّ "كراثون" ينتقل ببطء نحو الغرب، قبل أن يستدير باتجاه الشمال بحلول الثلاثاء ويضرب تايوان الأربعاء.