الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تجلي بعض رعاياها من لبنان

مسافرون يستعدون لمغادرة مطار الحريري الدولي في بيروت
30 سبتمبر 2024 19:35

قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان، اليوم الاثنين، إنهما تقومان بعمليات إجلاء من لبنان للموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والرعايا الألمان من ذوي الحالات الصحية الضعيفة، وإنها ستواصل دعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن هناك حاليا 1800 ألماني مسجل في لبنان.
وذكرت الوزارتان في بيان مشترك صادر عنهما "تواصل السفارة دعم الألمان المتبقين في لبنان في جهودهم لمغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو غيرها من الوسائل. وتتعاون وزارتا الخارجية والدفاع عن كثب في هذا الشأن".
وتشن إسرائيل سلسلة من الهجمات على لبنان منذ أسبوعين مما دفع نحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم.

أخبار ذات صلة
فرنسا: "هناك حلول دبلوماسية" في لبنان
«أبيض الشاطئية» يواجه السعودية وألمانيا وإنجلترا في «نيوم الدولية»
المصدر: رويترز
لبنان
ألمانيا
إجلاء رعايا
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اليوم 09:47
مدرب برشلونة: 10 دقائق تكفي دي يونج أمام يونج بويز
الرياضة
مدرب برشلونة: 10 دقائق تكفي دي يونج أمام يونج بويز
اليوم 21:22
«تيفو هوجان».. استقبال جمهور الوصل أمام الأهلي السعودي
الرياضة
«تيفو هوجان».. استقبال جمهور الوصل أمام الأهلي السعودي
اليوم 21:13
شعار جامعة الدول العربية
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©