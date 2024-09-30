فرنسا: "هناك حلول دبلوماسية" في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن "حلولا دبلوماسية" توجد في لبنان، على الرغم من التصعيد الحالي.

ووصل بارو إلى لبنان، أمس الأحد، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

وعدّد وزير الخارجية، في منشور على "إكس"، من بين تلك الحلول "وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701"، مشددا بعد أن التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على أن "فرنسا لا تزال إلى جانب لبنان".

بدوره، قال ميقاتي خلال لقائه الوزير الفرنسي، وهو أول دبلوماسي يزور لبنان منذ التصعيد الأخير، إن "الأولوية هي لتطبيق القرار الدولي 1701".

كما التقى الوزير الفرنسي، البطريرك الماروني بشارة الراعي وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال بارو إنه ينبغي للبنان انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت.