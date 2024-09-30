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منفذ محاولة اغتيال ترامب الثانية للمحكمة: أنا بريء

الشرطة تؤمن مبنى المحكمة الاتحادية أثناء مثول منفذ محاولة اغتيال ترامب الثانية
30 سبتمبر 2024 22:02

دفع راين روث، المتهم بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في فلوريدا، الاثنين، ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق.
وخلال جلسة استماع استمرت بضع دقائق في المحكمة الفدرالية في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، قالت محاميته كريستي ميليتيلو، التي عينتها المحكمة "نحن ندفع ببراءتنا" من التهم الخمس.
واكتفى روث، البالغ 58 عاما، بالرد "نعم، سيادتك" على القاضي الذي سأله عما إذا كان يعلم التهم الموجهة إليه.
اعتقل روث في 15 سبتمبر الجاري أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في "ويست بالم بيتش" بعيد محاولة الاغتيال المنسوبة إليه.
ودخل المتهم المحكمة مكبل اليدين ومقيد القدمين، مرتديا زي السجن.
تجري محاكمة روث بعد أن وجّهت إليه تهم حيازة سلاح خلافا للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.
وبحسب الحكومة، فإن روث توجه إلى فلوريدا قبل شهر من اعتقاله وبدأ بمراقبة ملعب الغولف ومر بمنزل ترامب المطل على المحيط.
وأصيب ترامب في أذنه اليمنى خلال تجمّع انتخابي في 13 يوليو الماضي في ولاية بنسلفانيا، ونجا ممّا وصفه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه محاولة اغتيال أولى عندما أطلق مسلّح ثماني رصاصات عليه أثناء إلقائه خطابا.

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المصدر: آ ف ب
راين ويسلي روث
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دونالد ترامب
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