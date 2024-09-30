الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يدعو إلى هدنة في لبنان

جو بايدن يتحدث خلال فعالية في البيت الأبيض
30 سبتمبر 2024 23:00

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء في إدارته، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
وأكد عدد من كبار المساعدين دعوة بايدن لوقف إطلاق النار من خلال الحث على حل دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مؤتمر لوزارة الخارجية، إن واشنطن "ستواصل العمل مع شركائنا في المنطقة وحول العالم للدفع بحل دبلوماسي".
وتأتي دعوة الولايات المتحدة لوقف التصعيد بعد أسبوعين من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.
وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على الحل الدبلوماسي لوقف التصعيد في لبنان وقطاع غزة.
وقالت جرينفيلد للصحفيين "نريد إيجاد طريق للسلام". 

أخبار ذات صلة
فرنسا: "هناك حلول دبلوماسية" في لبنان
ألمانيا تجلي بعض رعاياها من لبنان
المصدر: وكالات
جو بايدن
وقف إطلاق النار
لبنان
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
علوم الدار
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 19:10
وزارة الخارجية المصرية
الأخبار العالمية
مصر تستنكر استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
اليوم 23:47
الرياض
الأخبار العالمية
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقر سفير دولة الإمارات في السودان
اليوم 23:27
جو بايدن يتحدث خلال فعالية في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
بايدن يدعو إلى هدنة في لبنان
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©