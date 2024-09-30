روسيا: قصف لبنان يؤدي إلى كارثة إنسانية مماثلة لـ«غزة»

موسكو (وكالات)

قال متحدث الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف إن «القصف الإسرائيلي العشوائي للأماكن السكنية في لبنان سيؤدي حتماً إلى كارثة إنسانية كما في غزة».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيكسوف، أمس، بشأن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وأشار بيسكوف إلى أن «القصف الإسرائيلي العشوائي للأماكن السكنية في لبنان تسبب في سقوط العديد من الضحايا».

وأضاف: «هذا سيؤدي حتماً إلى كارثة إنسانية، تماماً كما رأينا في غزة».

ولدى سؤاله عن احتمال نشوب حرب كبرى في المنطقة، قال متحدث الكرملين: «هذا الاحتمال كبير جداً».