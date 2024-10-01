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إعصار كراثون القوي يجتاح الفلبين

إعصار كراثون القوي يجتاح الفلبين
1 أكتوبر 2024 11:48

اشتدت حدة إعصار كراثون، المعروف باسم جوليان، ليتحول إلى إعصار قوي في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، ليجتاح شمالي الفلبين مصحوباً برياح عاصفة وأمطار غزيرة.

وتسبب الإعصار في فيضانات وانهيارات أرضية وعمليات إجلاء إجبارية على نطاق واسع.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس وتعليق حركة العبارات بين الجزر.

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وقالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية (باجاسا) صباح الثلاثاء إن جوليان وصل إلى أقصى سرعة للرياح المستدامة بواقع 195 كيلومتراً في الساعة وعواصف تصل إلى 240 كيلومتراً في الساعة.

واقتلع الإعصار الأشجار ودمر الأسقف وغمر الطرق في باتانيس، المقاطعة الواقعة أقصى شمالي البلاد.

 

المصدر: وكالات
الفلبين
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
إعصار
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