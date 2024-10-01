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اعتراض صواريخ من إيران على إسرائيل

اعتراض صواريخ من إيران على إسرائيل
1 أكتوبر 2024 22:08

أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعى أن إيران تطلق صواريخ على إسرائيل في حين سمع دوي انفجارات قوية في تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مستمر الثلاثاء، مع سماع انفجارات في القدس وأماكن أخرى.
وقال الجيش في بيان متوجّها إلى الإسرائيليين "الهجوم الإيراني متواصل. يُطلب منكم البقاء في منطقة محمية حتى إشعار آخر. الانفجارات التي تسمعونها هي نتيجة اعتراض صواريخ أو سقوطها".

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المصدر: وكالات
إيران
تل أبيب
الجيش الإسرائيلي
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