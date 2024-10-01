أميركا تقدم 336 مليون دولار مساعدات إنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم عن تقديم 336 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية إلى سكان غزة والضفة الغربية المتأثرين بالنزاع الدائر ليبلغ إجمالي المساعدات المقدمة منها للشعب الفلسطيني أكثر من مليار دولار منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان إن هذا التبرع يتيح لشركاء الوكالة مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وزيادة الوصول إلى مياه الشرب الآمنة ومنتجات النظافة وخدمات الصرف الصحي في غزة والضفة الغربية ودعم تمويل جهود الإيواء الطارئة لسكان غزة النازحين بغرض مساعدتهم على الاستعداد لأشهر الشتاء القادمة.