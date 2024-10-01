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إصابة سفينتين بهجومين منفصلين قبالة اليمن

السفينة اليونانية «إم في توتور» عقب تعرضها لهجوم حوثي في البحر الأحمر يونيو الماضي (أرشيفية)
2 أكتوبر 2024 01:16

عدن (الاتحاد) 

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أُصيبت سفينتان بهجومين منفصلين، أمس، قبالة سواحل اليمن حيث تشن جماعة «الحوثي» منذ أشهر هجمات على السفن التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.
ووفقاً لوكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، فإن «سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة، وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6». وأضافت الوكالة أن نفس السفينة التي كانت تبحر على بعد 64 ميلاً بحرياً (118 كيلومتراً) شمال غرب الحديدة تعرّضت لتهديد في وقت سابق الثلاثاء، مشيرةً إلى رصد أربعة انفجارات على مقربة منها.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة نفسها بإصابة سفينة بصاروخ في هجوم جديد قبالة مدينة الحديدة اليمنية، مؤكدة أنها «أصيبت بأضرار، وكل أفراد الطاقم سالمون». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتَها عن الهجومين. ويشنّ «الحوثيون» هجماتٍ بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ نوفمبر الماضي، حيث استهدفوا ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد سفن التجارة البحرية الدولية، وفقاً لإحصاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وقد تسببت تلك الهجمات منذ انطلاقها في مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة وغرق سفينتين.  ودفعت هجمات الحوثيين بعضَ شركات الشحن إلى الالتفاف حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره عادة نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقاً للغرفة الدولية للشحن البحري.

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