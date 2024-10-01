ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط بعد انتهاء أزمة «المركزي»

بنغازي (الاتحاد)

قالت مصادر في قطاع النفط الليبي إن ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج الخام المتوقف منذ أواخر أغسطس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

وقال أحد المصادر لوسائل الإعلام: «نحن الآن في انتظار الأوامر من المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة الإنتاج إلى مستوياته الاعتيادية». وأضاف المصدر أن المؤسسة استغلت فترة الإغلاق لإجراء صيانة على منشآتها.

ونشبت الأزمة عندما أصدر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قراراً بإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مما دفع الحكومة الموازية في شرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق الخام من الحقول احتجاجاً على القرار. واتفق مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، أول أمس الاثنين، على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً له. وأدى المحافظُ الجديد ونائبُه اليمينَ أمام مجلس النواب، أمس، خلال جلسة بثها التلفزيون الليبي. وتقع جميع حقول النفط الليبية تقريباً في منطقة الشرق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم 28 أغسطس الماضي، إن إنتاج الخام تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة. ولم تعلن أي بيانات جديدة منذ ذلك الحين.

وتعرض إنتاج النفط في ليبيا لتوقفات متكررة منذ عام 2011 جراء الاضطرابات التي عرفتها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في ذلك العام.