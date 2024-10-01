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العراق يدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

العراق يدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
2 أكتوبر 2024 01:16

بغداد (وام) 

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دان العراق تعرض مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم للقصف. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أمس، رفضها القاطع لأي انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، دانت الإمارات، بشدة، اعتداءً غاشماً استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وحملت الجيش المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان. وأكدت، خلال بيان لوزارة الخارجية، أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

العراق
الإمارات
الخرطوم
السودان
وزارة الخارجية العراقية
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