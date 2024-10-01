الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: 10 آلاف شخص في القطاع يحتاجون لإجلاء طبي

خيام إيواء قرب مبان منهارة في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
2 أكتوبر 2024 01:16

غزة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
إيران تطلق وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل

أعلنت لويز ووتريدج المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إفادة صحفية في جنيف أمس، أن أكثر من 10 آلاف شخص في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي بعدما تسببت الحرب في مقتل أكثر من 41 ألف شخص.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي نسق الإجلاء الطبي لثمانية مرضى من غزة في حاجة ملحة للعلاج. وذكر بيان صحفي أن المرضى، الذين رافقهم 24 فرداً من أسرهم، تم نقلهم إلى مستشفيات في بوخارست. وذكرت المفوضية أن هذه أول مرة ينسق فيها الاتحاد الأوروبي إجلاءً طبياً من غزة إلى أراضيه. 
وحتى الآن تم نقل 45 مريضاً فلسطينياً في حالة خطيرة إلى إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا بالاتحاد الأوروبي لتلقي العلاج بمساعدة منظمة الصحة العالمية. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم إجلاء نحو 5000 شخص لتلقي العلاج منذ نشوب حرب غزة في أكتوبر 2023. وذكرت المنظمة الأممية أن هناك 10 آلاف شخص إضافيين في غزة ما زالوا يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.

الأونروا
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
جنيف
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
2 أكتوبر 2024
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
2 أكتوبر 2024
فيضانات وأضرار غير مسبوقة في ولاية نورث كارولاينا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإعصار هيلين يعيق التصويت المبكر في نورث كارولاينا
2 أكتوبر 2024
أفراد من الشرطة الإسرائيلية ومدنيون أثناء إطلاق صفارات الإنذار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إيران تطلق وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل
2 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©