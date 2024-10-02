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المناظرة الأولى بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي

المناظرة الأولى بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
2 أكتوبر 2024 09:03

بدأت مساء الثلاثاء المناظرة التلفزيونية الأولى والوحيدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي، الديموقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس، في حدث يرتدي أهمية بالغة لكلّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس في سعيهما للفوز بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.

وفي مستهل المناظرة تصافح الرجلان اللذان يبلغ فارق السنّ بينهما 20 عاماً وتباعد بينهما مواقف متناقضة بشأن معظم المواضيع، وجرت المناظرة في نيويورك.

وجاءت هذه المناظرة في وقت تشتدّ فيه المنافسة بين الجمهوريين والديموقراطيين للفوز بأصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة في وسط البلاد الغربي.

وجرت المناظرة بين الديموقراطي والز، وهو حاكم مينيسوتا الذي اختارته هاريس، والجمهوري فانس، وهو سناتور عن أوهايو اختاره ترامب ليكون نائبه إذا ما عاد إلى البيت الأبيض.

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ويزعم كلّ من فانس (40 عاما) ووالز (60 عاما) بأنه الصوت الحقيقي لولايات الغرب الأوسط المتأرجحة (تصوّت أحياناً للجمهوريين وأحيانا أخرى للديموقراطيين).

المصدر: وكالات
جو بايدن
دونالد ترامب
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