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رئيس بالاو يشيد بجهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي

موضوعية
2 أكتوبر 2024 23:06

أشاد فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، بالدور القيادي الذي تلعبه الإمارات والقمة العالمية للطاقة الخضراء في مواجهة التغير المناخي.
وأكد في تصريح على هامش فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة بدبي، أن الإمارات أظهرت التزاما قوياً في مواجهة التغير المناخي من خلال استثماراتها في التكنولوجيا الخضراء ودعمها ودفعها باتجاه الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أهمية التعاون مع دولة مثل الإمارات، والاستفادة من تجربتها وابتكاراتها في مجال الطاقة النظيفة، لمواجهة التحديات المناخية.

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وقال إن الدول الجزرية الصغيرة، مثل بالاو، هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على الرغم من أنها تُساهم بأقل نسبة من الانبعاثات، ونحن هنا لنؤكد أن العمل هو المفتاح".
ودعا فخامة سورانجل ويبس جونيور، الدول المتقدمة، إلى تقديم دعم مالي لا يقتصر على القروض فقط، بل المِنح، من أجل تسهيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال: " يجب أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها في تقديم الدعم، ولا يمكن أن تكون التوقعات بأن نتحمل العبء بأكمله بأنفسنا لاسيما وأننا جميعاً نعاني مناخياً بسبب مسؤولية تلك الدول عن غالبية الانبعاثات".

المصدر: وام
رئيس بالاو
التغير المناخي
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رئيس بالاو يشيد بجهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي
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