بريطانيا تتعهد بإعادة إطلاق علاقات مستقرة وإيجابية مع الاتحاد الأوروبي

بروكسل (وكالات)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بروكسل، أمس، إعادة إطلاق علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي الذي يترقب من جانبه أن يكشف المسؤول البريطاني عن نواياه بشكل حسي بعد اتفاق «بريكست».

ويتوقع أن يلتقي الزعيم العمالي، قادة المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وكانت في استقباله ظهراً رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين.

وهي المرة الأولى التي يزور فيها بروكسل منذ توليه منصبه.

وقال فور وصوله إلى مقر المفوضية الأوروبية: «نحن مصممون على أن تقوم هذه العلاقة مجدداً على أسس مستقرة وإيجابية وهو ما أعتقد أنه مبتغانا جميعاً».

وشددت فون دير لايين لدى استقبالها رئيس الحكومة البريطانية على أنه «في هذه الأوقات المضطربة على الشركاء الذين يفكرون بالطريقة نفسها أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً».

ويؤكد ستارمر إرادة لندن تحسين علاقاتها مع جيرانها الأوروبيين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عام 2020 بقيادة بوريس جونسون، المدافع الكبير عن «بريكست».

وأجرى كير ستارمر في الفترة الأخيرة محادثات ثنائية مع الكثير من القادة الأوروبيين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، شملت خصوصاً التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر أمس «نظراً إلى إعلان لندن عن بداية جديدة في علاقاتنا من المفاجئ عدم إجراء زيارة إلى بروكسل بعد».