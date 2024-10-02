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اليونان تكافح حريقاً ضخماً لليوم الرابع

أرشيفية
2 أكتوبر 2024 23:15

يحاول مئات من عناصر الإطفاء في منطقة بيلوبونيز اليونانية الأربعاء لليوم الرابع على التوالي، السيطرة على حريق ضخم أدى إلى مقتل شخصين في نهاية الأسبوع الماضي وأتى على آلاف الهكتارات من الغابات. 
وينشط حاليا 600 عنصر إطفاء تدعمهم 160 مركبة و24 طائرة في الجبال المطلة على خليج كورينثيا، حيث اندلع الحريق الأحد. 
وأدى الحريق إلى إخلاء نحو 12 قرية وتدمير غابات وأراض زراعية.
وتشارك ثلاث قاذفات مياه إيطالية وكرواتية في إخماد النيران أرسلت في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. 
وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس لإذاعة محلية "إنه حريق صعب... وتم التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة". 
ونقل المرصد الوطني في أثينا عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي قوله إن الحريق الذي اندلع في واد الأحد أتى على نحو 6500 هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية.

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المصدر: وكالات
حرائق الغابات
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