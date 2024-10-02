«مجموعة السبع»: الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط ما زال ممكناً

روما (وكالات)

وعدت «مجموعة السبع»، أمس، بالعمل بشكل مشترك لخفض التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت إن الحل الدبلوماسي للنزاع الذي يتسع نطاقه «ما زال ممكناً»، معتبرة أن «نزاعاً إقليمياً واسع النطاق ليس في مصلحة أحد».

وجاء في بيان أصدرته إيطاليا التي تترأس مجموعة السبع حالياً بعد مباحثات هاتفية دعت إليها، إن «المجموعة تكرر التعبير عن قلقها الشديد إزاء تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، وتدين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل».

وأضاف أن «المجموعة وبعدما عبَّرت عن قلقها الشديد إزاء التصعيد في الساعات الأخيرة، أكدت مجدداً أن نزاعاً على نطاق إقليمي ليس في مصلحة أحد وأن حلاً دبلوماسياً ما زال ممكناً»، موضحاً أن «القادة قرروا البقاء على اتصال».