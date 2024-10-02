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اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث أزمة لبنان

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
3 أكتوبر 2024 00:59

القاهرة (الاتحاد)

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قرر مجلس الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان.
ويناقش الاجتماع كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة في أسرع وقت.
ودعا العراق لعقد دورة استثنائية على مستوى المندوبين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان والتداعيات الإنسانية.
وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي أمس: «إن الاجتماع يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي».

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