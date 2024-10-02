اليابان: إغلاق مطار "ميازاكي" جراء انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أعلنت السلطات اليابانية اليوم إغلاق مطار "ميازاكي" جنوب غربي البلاد جراء انفجار قنبلة بأحد ممرات الطائرات، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية أنه غالبا ما يتم العثور على قنابل غير متفجرة من الحرب العالمية الثانية في المطار، وقد أرسلت وحدة متخصصة في نزع الذخائر للتحقيق في الحادث.

وأشارت وزارة النقل اليابانية إلى أنه تم العثور على حفرة يبلغ قطرها 7 أمتار وعمقها متر واحد على ممر الطائرات، وأصدرت الشرطة تعليمات لموظفي المطار بإخلاء المنطقة بعد الانفجار.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” أن الانفجار تسبب في إلغاء 66 رحلة جوية على الأقل، مشيرة إلى أن المطار سيظل مغلقا حتى الغد.